Governo prepara mudança em imposto de veículos e volta do carro 'popular'

Segundo ele, o Brasil já trabalha com uma das maiores cargas tributárias sobre automóveis do mundo, além de enfrentar juros reais elevados e uma escalada de custos para adaptar a produção às novas exigências de emissões e segurança. Ao mesmo tempo, a concorrência com veículos importados, especialmente os elétricos chineses, intensifica-se.

"Quem produz aqui está pressionado. A produção local vai ter que investir em eletrificação e digitalização, mas também precisa lidar com juros altos e impostos pesados. Por exemplo, hoje a indústria brasileira não produz híbrido plug in, que é o desejo do consumidor. Temos pouquíssimos híbridos plenos. É preciso investir em tecnologia".

Golfarb lembra ainda que, enquanto as montadoras nacionais lutam para fazer a transição tecnológica, marcas estrangeiras chegam com produtos mais modernos, mais conectados e com benefícios agressivos ao consumidor, pois o custo de produção é menor no país de origem.

"Se vier mais carga tributária, em um momento desses, ficará muito complicado para a indústria nacional", alerta.

Outro desafio citado é a falta de escala. Em 2013, o Brasil chegou a produzir 3,7 milhões de veículos. Em 2024, a projeção foi revisada para cerca de 2,8 milhões.

"A indústria precisa de escala, é o ar que ela respira. E escala depende de um ambiente que permita vender mais, não menos".