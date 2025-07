BYD inaugura fábrica no Brasil e revela seu 1º carro elétrico nacional

Desde o fechamento da Ford, em 2021, a cidade aguardava um novo impulso econômico. Agora, além da produção de veículos, o complexo abrigará centros de pesquisa, laboratórios de motores e outras estruturas de apoio à mobilidade elétrica.

"Estamos fazendo história e colocando a Bahia, mais uma vez, no centro das atenções de todo o mundo quando o assunto é desenvolvimento e transição energética", declarou o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, respondeu aos questionamentos da indústria sobre a real nacionalização da produção.

"O que estamos inaugurando aqui hoje não é apenas uma linha de montagem. É geração de tecnologia, é desenvolvimento no Brasil, feito com cérebros e mãos brasileiras. Nossa missão tem compromisso com empregos, com formação de talentos, com a economia"