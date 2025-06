Clonagem digital de carros: novo golpe atinge de motoristas a montadoras

Como funciona o golpe

Segundo o advogado Francisco Gomes Junior, especialista em fraudes e presidente da Associação de Defesa dos Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP), a chave do esquema está no vazamento de dados dos órgãos públicos, especialmente dos sistemas ligados aos Detrans e ao Contran.

"Os criminosos conseguem acesso a informações completas de veículos, como número de chassi e dados do proprietário, e com isso transferem o carro para seu nome digitalmente, com ajuda de facilitadores, sem passar por vistoria ou apresentar o carro", explica.

O processo, embora pareça sofisticado, é facilitado por brechas de segurança digital em sistemas públicos e até por infiltrados que vendem esses dados, e muitas vezes disponibilizam na dark web. Existem dois tipos de "aplicadores", as grandes quadrilhas e os estelionatários menos especializados.

O que surpreende é que, no caso das grandes quadrilhas, os criminosos não estão interessados em dirigir esses veículos e nem no patrimônio, mas sim em usá-los como instrumentos de lavagem de dinheiro.

"Eles registram milhares de carros em nome de empresas de fachada para justificar movimentações financeiras ilícitas. É uma forma eficiente de lavar dinheiro sem chamar atenção imediata", afirma o advogado.