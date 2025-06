Jipe escolar? Como crianças vão à escola em regiões mais extremas do Brasil

Interior do Agrale Marruá Imagem: Reprodução

O Marruá foi criado pela fabricante brasileira Agrale, com sede em Caxias do Sul (RS), e é descendente direto dos antigos jipes Engesa. Sua origem militar está na alma: motor turbodiesel robusto, tração 4x4 com reduzida, suspensão reforçada e capacidade para enfrentar lamaçais, aclives íngremes, cascalho solto e até travessias alagadas.

No exército, ele é usado para transporte de tropas, missões de patrulha, comando, reconhecimento e até resgates em áreas de conflito. O Marruá já esteve presente em missões da ONU e operações nas fronteiras brasileiras. Hoje, pintado de amarelo e com a palavra "ESCOLAR" estampada no letreiro, virou uma "arma" contra a evasão.

Fora do universo escolar, ainda é usado por forças armadas e policiais, além de aplicações civis em áreas de mineração, segurança pública, logística pesada e agronegócio. Existem versões com cabine simples, dupla e furgão, com diferentes adaptações conforme a finalidade.

Como é o ORE 0 4x4

Antes de enviar o veículo para uma região, o FNDE analisa a geografia, as rotas escolares e as condições das estradas para direcionar o modelo certo. As especificações técnicas do ORE 0 4x4 são: