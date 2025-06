Gasolina vai mudar: aumento do etanol na mistura prejudica seu carro?

E o desempenho?

Nos testes de aceleração e retomada de velocidade, as diferenças entre gasolina E27 e E30 foram pequenas demais para serem percebidas no uso real. Segundo os técnicos, "não foram identificados impactos consideráveis, indicando que não houve limitação do sistema de dosagem do combustível".

Mesmo casos com diferença estatística (como um aumento de 2,24 segundos em retomadas de velocidade) ocorreram apenas em veículos muito antigos ou menos potentes.

E o diesel?

Já no caso do diesel, a situação é bem diferente. A mudança foi menor: a mistura de biodiesel vai passar de 14% para 15%, mas o setor de transporte, que consome a maior parte do combustível, é resistente ao aumento.

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) já publicou documentos afirmando que, desde que o teor passou de 10%, têm aumentado os casos de problemas mecânicos. Segundo uma sondagem da entidade, 60,3% das empresas relatam falhas como entupimento de filtros (82,7%) e problemas no sistema de injeção (77,1%).