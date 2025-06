MeiUno? Como é o Fiat superestreito que viralizou e não é o que você pensa

O UOL Carros pesquisou a origem do veículo e conversou com seu criador, o italiano Andrea Marazzi, da Tutti Pazzi Per Marazzi, responsável por transformar um Panda original em uma versão ultracompacta e totalmente elétrica.

A estreia do projeto aconteceu durante o evento Panda a Pandino, o maior encontro mundial dedicado ao modelo da Fiat, realizado na cidade italiana de Pandino.

Segundo Marazzi, tudo começou com uma ideia inusitada: "A ideia me veio porque ninguém nunca fez um Panda estreito. A primeira coisa que fiz foi medir meu próprio tórax, depois cortei o carro e soldei de novo. A motorização é completamente elétrica. Construí o carro como um desafio pessoal e aproveitei a oportunidade para mostrá-lo ao mundo no maior evento dedicado ao Fiat Panda."

Ele usou o que tinha à mão: pedaços de metal, bancos, espuma original e até a tapeçaria do interior, tudo adaptado com o objetivo de manter o máximo de originalidade possível. O painel, o volante com o logo da Fiat e até o porta-malas foram mantidos, mas reduzidos proporcionalmente.

O carro é totalmente funcional e elétrico. A potência, segundo Marazzi, equivale a cerca de 1 cavalo, com velocidade máxima de 15 km/h. Ele anda para frente, para trás, freia, esterça e faz tudo o que se espera de um carro urbano, com a única diferença de que só cabe quem realmente se encaixa: a largura externa do veículo é de 50 cm.