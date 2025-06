Por que Nissan erra no preço do novo Kicks mesmo acertando no carro

A Nissan vive um bom momento no Brasil: suas vendas cresceram 35% de 2022 para 2023, e outros 21% no último ano. Grande parte desse sucesso vem do Kicks, SUV compacto lançado há nove anos e que, só no ano passado, emplacou mais de 60 mil unidades. Era natural que a nova geração fosse tratada como prioridade, e foi.

O novo Kicks estreia no dia 3 de julho como um SUV completamente diferente: visual mais robusto, interior redesenhado, nova plataforma e, finalmente, motor turbo. Mas junto com as boas novidades veio uma escolha controversa: o preço. A versão mais barata parte de R$ 164.990 (com desconto de lançamento por R$ 159.990), e a topo de linha custa salgados R$ 199 mil.

Visualmente, o novo Kicks impressiona. Com 4,36 metros de comprimento, entre-eixos de 2,65 m e altura de 1,62 m, ele é um dos maiores entre os SUVs compactos. A altura livre do solo também é destaque, com bons 20 centímetros. O porta-malas cresceu para 470 litros, superando rivais como Creta (422 litros) e HR-V (354 litros).