Ford Everest: testamos o 'SUV da Ranger' que deve desafiar Toyota no Brasil

Como é por dentro?

Interior do Ford Everest parece com o da Ranger Imagem: Divulgação

São sete lugares com bastante conforto. A terceira fileira é retrátil eletricamente e oferece espaço suficiente para crianças ou adultos em trajetos curtos. O porta-malas varia de 259 litros (com 7 lugares ativos) até 1.823 litros (com todos os bancos traseiros rebatidos).

O acabamento é refinado: couro no volante e bancos (com ajustes elétricos e aquecimento na frente), teto solar panorâmico, ar-condicionado digital com saídas para todas as fileiras, iluminação ambiente e painel digital com tela de 8". A central multimídia SYNC4 tem 12" e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

O pacote Ford Co-Pilot 360 inclui: