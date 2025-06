Kwid secreto? Carro sem logo da Renault seria elétrico mais barato do país

De acordo com Coser, a ideia era promissora: testar o modelo elétrico urbano no Brasil e, se a aceitação fosse boa, ampliar a operação com um segundo lote de mil unidades.

O projeto tinha um diferencial importante: o Nano Box, embora chinês, compartilha 60% de suas peças com o Renault Kwid elétrico, o que facilitaria a manutenção e reduziria custos de operação.

"O Nano é praticamente o 'primo rico' do Kwid elétrico", avalia Cláudio. "Tem nova suspensão, quatro parafusos nas rodas, acabamento superior e um design interno bem mais refinado", acrescenta o empresário.

Duas versões foram importadas: dez unidades com autonomia de 201 km e outras dez com baterias maiores, que chegam a 331 km. Ambas compartilham o mesmo motor elétrico de 33 kW (cerca de 45 cv) e torque de 12,7 kgfm, entregando uma aceleração de zero a 50 km/h em cerca de cinco segundos. A velocidade máxima é limitada a 100 km/h, reforçando a proposta de uso 100% urbano.

O plano de comercialização previa preços competitivos, prossegue: R$ 85 mil para o modelo com 201 km de autonomia e R$ 95 mil para a versão com 331 km de alcance. Esses são os valores pelos quais os carros estão sendo vendidos hoje. Embora o projeto de importação em larga escala tenha sido suspenso, as unidades remanescentes já estão homologadas, emplacadas e disponíveis no mercado brasileiro, em estado novo ou seminovo.

Alguns exemplares já foram comprados por motoristas de aplicativo, e outros seguem à venda ou sendo utilizados pela própria Lisa em operações logísticas, como transporte entre armazéns.