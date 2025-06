Carros mais baratos: quais são as armas da Caoa Chery em guerra de preços

A estratégia culminou, em junho, no "Caoa Day", uma ação de vendas nacional que mobilizou as 210 concessionárias da marca. Ali, os descontos ficaram ainda mais agressivos: bônus de até R$ 30 mil, supervalorização do seminovo pagando até 110% da Tabela Fipe, parcelamentos com entrada só no 13º salário e até pagamento inicial só em junho de 2027.

Como cortes são possíveis?

Mas qual é o segredo por trás dessa fórmula? Segundo o consultor automotivo Cássio Pagliarini, tudo começa com boas negociações internacionais.

"O segredo da Caoa é fazer boas negociações. A empresa não pode se dar o luxo de perder dinheiro, mas tem boas negociações, tanto com a Hyundai quanto com a Chery, lá na China, que fornece kits CKD (veículos desmontados para posterior montagem no Brasil) a um preço bastante competitivo. Isso permite que a Caoa dispute esses mercados aqui no Brasil com preços bastante favoráveis."

Na prática, isso significa que a Caoa Chery apertou as margens e aumentou a escala de importação dos kits CKD. O resultado foi uma redução nos custos de produção que permitiu repassar descontos ao consumidor final, sem comprometer a sustentabilidade financeira da operação.

Os números mostram que a estratégia está dando certo. Em 2023, a marca vendeu 31,4 mil unidades. No ano seguinte, esse número saltou para 60,9 mil. Só nos primeiros cinco meses de 2025, já foram 23,5 mil veículos emplacados. Não por acaso, o Tiggo 7 se tornou o carro mais vendido da montadora, com mais de 3,2 mil unidades registradas apenas em maio.