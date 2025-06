Além do aluguel: venda de carros vira negócio bilionário para locadoras

Na Unidas, os seminovos representaram R$ 717 milhões do faturamento total de R$ 1,6 bilhão no trimestre, quase metade da receita da empresa. A Movida, por sua vez, vendeu 24,8 mil seminovos, gerando R$ 1,7 bilhão em receita líquida, uma alta de 10,7% na comparação anual. Para empresas que operam com capital intensivo, esse volume de vendas é essencial para garantir o fluxo de caixa e dar fôlego à renovação da frota.

Dinâmica de mercado

Um dos diferenciais do setor é o tratamento tributário. Como a atividade é classificada como locação de bens, as locadoras não pagam ICMS nem ISS sobre a receita de aluguel. Na compra dos veículos, eles entram como ativos da empresa e, na hora da revenda, também não há incidência de ICMS, uma vantagem que melhora a eficiência financeira da operação.

No entanto, de acordo com Paulo Miguel, na prática, apesar de movimentar grandes cifras, o negócio não é tão lucrativo como parece: "o giro do veículo serve para dinamizar a renovação da frota, mas a rentabilidade disso é pequena. Ainda assim, é um volume grande de dinheiro, é fluxo de caixa".

Esse modelo contribui também para o abastecimento do mercado nacional de seminovos com veículos relativamente novos, com histórico conhecido e manutenção em dia, características que aumentam a confiança do consumidor.

É comum ver lojas próprias de seminovos das grandes locadoras nas principais cidades do país, mas boa parte dos carros é distribuída para lojistas e concessionárias que revendem esses veículos como parte de seus estoques.