Lubrificante falso é mais comum do que você pensa; evite ameaça a seu carro

"É uma economia na hora da compra do produto, mas a longo prazo significa uma ameaça invisível que age no coração do motor", alerta Emerson Kapaz, presidente do instituto.

Motor em risco

O uso de lubrificante adulterado pode causar desde a formação de borra, aquela gosma que entope dutos e destrói pistões, até a corrosão de peças internas, falha do eixo virabrequim e até a quebra da correia dentada. O custo do conserto pode passar dos R$ 10 mil, dependendo do modelo do veículo.

Dentre os principais vilões encontrados nesses produtos estão aditivos impróprios, presença de água e até ácidos, que aceleram a degradação e comprometem componentes vitais.

Tudo isso começa com uma decisão aparentemente inofensiva: comprar um óleo barato, de procedência duvidosa.

Onde esses produtos são vendidos?

Segundo o ICL, os lubrificantes adulterados são comumente encontrados em postos de combustíveis com histórico de irregularidades, oficinas mecânicas informais, indústrias abandonadas e pontos de venda sem controle de procedência.