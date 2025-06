Fiorinos arqueados: como é a moda perigosa que desafia leis no trânsito

O resultado é um desnível tão acentuado que compromete a estabilidade, o controle e a segurança do veículo. O estilo, que nasceu entre caminhoneiros ,chegou a modelos menores como o Fiorino, um utilitário leve que circula principalmente em áreas urbanas.

A estética extrema vem sendo propagada principalmente por grupos nas redes sociais. Um dos veículos do vídeo exibe justamente o nome do grupo GBN, um dos mais influentes nesse movimento.

Com presença no WhatsApp, Facebook e Instagram, o GBN divulga diariamente imagens de caminhões, e agora também vans, com a suspensão modificada, dentre outros conteúdos sobre a vida na estrada.

O UOL Carros enviou mensagem para o grupo no respectivo perfil no Instagram, mas até o momento não recebeu retorno do coletivo.

Por que é proibido?

De acordo com a Resolução 916 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), a altura mínima entre o solo e qualquer parte do veículo deve ser de pelo menos 10 cm, o que não acontece na maioria dos veículos arqueados cujas imagens circulam nas redes sociais.