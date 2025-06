Multa dentro do shopping? Ação de 'marronzinhos' em SP divide opiniões

A principal razão das fiscalizações, e do festival de multas, é uma só: motoristas seguem desrespeitando a reserva de vagas para idosos e pessoas com deficiência. Muitas vezes, acreditando que não serão multados por se tratar de um espaço privado.

No entanto, a lei é clara: desde 2017, a CET tem competência legal para autuar estacionamentos privados de uso coletivo caso ocorram irregularidades e para, quando necessário, agir com rigor na aplicação da legislação de trânsito.

A infração é considerada gravíssima: a multa sai por R$ 293,47, são 7 pontos na CNH, e há inclusive a possibilidade de remoção do veículo, o que gerou críticas de alguns internautas afirmando que "shopping é privado, não deveriam permitir entrada de agentes do Estado". Outra voz no mesmo post questionou: "O que não estão fazendo para bater meta, não é?".

Por outro lado, quem apoia a operação destacou: "Que maravilha, eu sempre sonhei com isso. Acho uma falta de respeito ocupar vagas de idosos de forma irregular. Parabéns CET".

Reserva de vagas

De acordo com a Lei, os estabelecimentos devem reservar pelo menos 2% das vagas para pessoas com deficiência e 5% para idosos - o mínimo legal é, portanto, 7% de vagas prioritárias. Quando fracionados, esses percentuais têm de ser arredondados para garantir pelo menos uma vaga de cada categoria. Além disso, essas vagas precisam estar sinalizadas, com espaço adequado e próximas à entrada.