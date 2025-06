Uber para idosos: como funciona a nova opção mais simples para pedir carro

"Eu abria o aplicativo, via um mapa, um monte de coisa escrita, e não sabia onde clicar, onde encontrar o motorista. Era estressante. Um dia, cheguei a chorar de raiva. Minha neta chegou a pedir para mim algumas vezes, mas o motorista chegava procurando pela Bruna e aparecia eu, uma confusão", diz. Depois disso, passou a usar apenas táxi de ponto.

Como funciona a "Conta Sênior" da Uber

Pensando nesse tipo de situação, a Uber redesenhou parte da experiência do aplicativo para criar a Conta Sênior, uma versão com textos maiores, menos etapas e visual mais intuitivo. Além disso, endereços que a pessoa visita sempre, como a casa, o consultório médico ou o mercado, podem ser salvos pelo próprio usuário ou pelo familiar, agilizando na hora de solicitar a viagem.

O serviço foi lançado inicialmente como piloto em Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza, e pode ser ativado por familiares por meio do Perfil Familiar da plataforma.

Quem gerencia a conta do usuário idoso pode acompanhar a viagem no aplicativo, com atualizações constantes. Familiares e cuidadores também podem intervir quando for preciso, seja pedindo viagens pelo próprio celular em nome do usuário da conta sênior, mudando endereços salvos, definindo um método de pagamento compartilhado ou até ligando para o motorista parceiro a qualquer momento durante a viagem.

A ideia é que um parente (filho, neto, cuidador) possa configurar e acompanhar a conta do idoso, ajudando no momento do pedido e no gerenciamento do pagamento. O recurso permite, inclusive, que esse suporte venha de outra cidade, o idoso e o familiar não precisam estar no mesmo local.