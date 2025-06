Por que seu carro e celular podem ter a mesma marca muito em breve

A empresa utiliza modelos como o Jaguar I-Pace e o Chrysler Pacifica, equipados com sistemas avançados de IA, sensores e radares. Recentemente, a Waymo firmou parceria com a chinesa Zeekr para reduzir custos e aprimorar a adaptação dos veículos a diferentes condições climáticas.

Sony

Sony Afeela começará a ser vendido em 2026 Imagem: Reprodução

A Sony, gigante do setor de eletrônicos e entretenimento, avança no mercado automotivo em parceria com a Honda. Os protótipos Vision-S01 e Vision-S02 são veículos elétricos equipados com dezenas de sensores para condução autônoma e sistemas de entretenimento integrados, destacando a fusão entre alta tecnologia e mobilidade.

Em 2022, Sony e Honda criaram a Sony Honda Mobility, com planos de lançar seus veículos elétricos em 2026. Trata-se do Afeela, um modelo com 45 câmeras que proporcionam o nível 3 de automação. O modelo custará entre 89 mil e 102 mil dólares. O objetivo é oferecer uma experiência de usuário conectada, aproveitando o know-how da Sony em dispositivos inteligentes.

Baidu

Jiyue 07 pode ser um dos primeiro carro totalmente autônomos à venda Imagem: Divulgação

A Baidu, gigante chinesa de tecnologia, se destaca com sua plataforma Apollo, que oferece soluções de direção autônoma e conectividade inteligente. Em 2024, a Baidu lançou o Jiyue 07, um sedã elétrico com direção autônoma de nível 4 em determinadas condições.