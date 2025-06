Como é possível estacionar em vaga de idoso sem cartão e não levar multa

Uma situação muito comum entre motoristas idosos, ou aqueles que transportam pessoas com mais de 60 anos, é não poder estacionar o carro na vaga especial porque esqueceu o cartão em casa. A boa notícia é que, desde outubro do ano passado, já é possível parar o veículo no local sem correr o risco de levar multa.

A novidade vem com a credencial digital de estacionamento para idosos, disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O sistema permite cadastrar o veículo no qual a pessoa idosa está sendo transportada e, assim, garantir o direito de estacionar nas vagas reservadas, sem precisar imprimir e portar o documento.

Como funciona

A versão digital da credencial tem validade em todo o território nacional e pode ser usada tanto por idosos condutores quanto passageiros. Ele também acaba com o problema de idosos turistas, que não têm o cartão da cidade que estão visitando. O processo é simples, gratuito e totalmente online: o beneficiário acessa o aplicativo CDT, emite a credencial e vincula a placa do veículo que está usando no momento.