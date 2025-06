Furto de carro com desentupidor viraliza; veja quando veículo corre risco

O vídeo gerou uma avalanche de comentários online, muitos deles de indignação sobre a fragilidade do veículo, já que o alarme - provavelmente desativado ou com defeito - não foi acionado. O caso levanta questões sérias sobre vulnerabilidades em carros mais antigos e a necessidade de repensar medidas básicas de proteção.

É tão simples abrir um carro com um desentupidor?

Segundo Fábio Henriques, policial federal e instrutor de defesa pessoal, a resposta é sim, especialmente se o vidro for manual.

"O criminoso gruda o desentupidor no vidro, faz pressão e vai forçando para baixo com a sucção. Se o vidro estiver com folga ou mal encaixado, pode acabar descendo", explica.

Henriques ressalta que, em carros com vidros elétricos, a técnica se torna mais difícil. "O motor geralmente trava o vidro na subida. Mas em carro mais antigo ou com manutenção ruim, pode funcionar. Não é garantido, mas já vi acontecer. É uma técnica usada pra evitar quebrar o vidro e fazer pouco barulho", completa.

Como se proteger

Fábio Henriques reforça que a melhor defesa ainda está na prevenção, e isso começa com atitudes simples no dia a dia. A principal recomendação é nunca deixar objetos à vista dentro do carro. Celulares, bolsas, mochilas, sacolas de compras e até peças de roupa podem chamar a atenção de quem está procurando uma oportunidade fácil. Se for inevitável deixar algo no veículo, o ideal é guardar no porta-malas antes mesmo de chegar ao destino, para não alertar olhares curiosos.