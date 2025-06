GM ameaçada? Como Hyundai embolou briga entre as marcas que mais vendem

Se alguém dissesse há cinco anos que a Hyundai poderia ultrapassar a General Motors no Brasil, a maioria daria uma risada desconfiada. Mas em 2025, a conversa mudou de tom, e agora a pergunta é bem séria: será que a sul-coreana está prestes a roubar o posto de terceira maior montadora do país da tradicional Chevrolet?

Para entender esse possível ponto de virada no mercado, é preciso olhar com lupa para os números mais recentes. De acordo com a Bright Consulting, o mês de maio fechou com um crescimento relevante nas vendas gerais (+8,6% sobre abril), com destaque para as vendas diretas e os eletrificados.

E nesse cenário, a Hyundai ganhou participação: subiu de 8,5% para 8,74% em market share. A GM, por outro lado, ficou estagnada, com 10,12%, cada vez mais perto da cola. A liderança é da Fiat, com 21,57%, seguida da Volkswagen com 17,39%.