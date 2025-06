Carro GPT: como funciona o assistente de IA presente no VW Tera

Já pensou em conversar com seu carro como você conversa com a Siri, Alexa ou até com o ChatGPT? Pois é mais ou menos essa a ideia do Otto, o novo assistente de inteligência artificial (IA) da Volkswagen que estreia no SUV Tera. Apesar do nome simpático, ele não tem um corpo metálico nem dirige o carro sozinho, mas promete ser um "copiloto digital de verdade", capaz de interagir em linguagem natural com o motorista.

Otto é um assistente virtual baseado em IA generativa, ou seja, ele usa um modelo de linguagem do tipo LLM (Large Language Model), semelhante ao ChatGPT, para entender perguntas, interpretar contextos e responder de forma mais natural.

A diferença é que, enquanto o ChatGPT responde sobre quase tudo, o Otto foi treinado com foco no ecossistema da Volkswagen: ele entende do seu carro, da sua manutenção, dos recursos de conectividade e até das informações do manual do proprietário.