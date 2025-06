Está barato: por que multa de trânsito deveria custar sete vezes mais

Ninguém fica satisfeito ao receber um envelope da companhia de tráfego informando que foi multado. Mas a realidade é que uma infração de trânsito hoje pesa muito menos no bolso do que há 27 anos. Apesar da escalada nos preços e salários, os valores das multas estão congelados há nove anos e, se considerarmos as tarifas impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1998, quando entrou em vigor, deveriam custar quase sete vezes mais.

Os dados são de um estudo do SOS Estradas, entidade de vítimas de trânsito, e mostram que o valor das multas não acompanhou a inflação nem o reajuste do salário mínimo. Em 1998, por exemplo, uma infração leve representava 41% do salário mínimo. Hoje, essa proporção caiu para 5,8%. Já a infração gravíssima despencou de 147% para 19% do mínimo atual.

"Para simplesmente atualizar os valores de 1998, seria necessário aumentar em quase sete vezes o valor atual das multas", aponta o estudo.