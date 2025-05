Até 160 dias de espera: o que explica a enorme fila para ter um Toyota

Um ingrediente aumenta a procura pelas duas opções de Corolla. Em maio de 2025, a Toyota do Brasil lançou sua campanha de vendas para o público PCD com isenção de IPI. As opções disponíveis incluem o Corolla sedã nas versões XEi, Altis Premium 2.0 e Altis Premium híbrida, além do Corolla Cross XRE 2.0. Destaque para a versão híbrida do sedã, com o maior desconto da linha: R$ 15.292,93 a menos. Já o SUV oferece redução de até R$ 14.899,34.

A Hilux, atualizada em novembro de 2024, está com fila de espera sem prazo determinado Imagem: Divulgação

Já a Hilux, importada da Argentina, segue como líder da categoria com 14,1 mil unidades vendidas entre janeiro e abril, e mais 3.905 em maio, antes do fechamento do mês. Para a picape, o prazo de espera é considerado "indeterminado", mas fontes da coluna revelaram que, a depender da versão, pode chegar a seis meses.