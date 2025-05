Como brecha na lei permite que maus motoristas não levem multa a 150 km/h

Margem de erro

Desde 2020, a Resolução nº 798 do Contran determina que, para aferição de velocidade, seja aplicada uma margem de tolerância. Ela funciona assim:

Até 100 km/h: subtrai-se 7 km/h da velocidade registrada;

Acima de 100 km/h: aplica-se uma redução de 7% sobre a velocidade medida.

No caso do nosso motorista, flagrado a 150 km/h em uma via com limite de 120 km/h, aplica-se a margem de 7%. Dessa forma, a velocidade considerada é de 139,5 km/h, ou seja, a que vale juridicamente para definir se houve ou não infração, e qual sua gravidade.

Com 139,5 km/h, o excesso é de 16,25% sobre o limite da via. Resultado? A infração é classificada como média, segundo o artigo 218, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nada de infração grave ou suspensão de CNH.

E tem mais...