Volkswagen será julgada por acusações de trabalho escravo na ditadura

A fazenda foi operada pela subsidiária da montadora, a Companhia Vale do Rio Cristalino Agropecuária, Comércio e Indústria (CVRC), e tinha cerca de 140 mil hectares, dedicados à pecuária extensiva e à extração de madeira.

De acordo com documentos do MPT e investigações iniciadas em 2019, trabalhadores foram submetidos a jornadas exaustivas, servidão por dívida, vigilância armada, violência física e psicológica e alojamentos precários. Relatos apontam que muitos desses trabalhadores eram recrutados por intermediários ("gatos") e não tinham liberdade de deixar a propriedade.

Segundo o procurador do Trabalho Rafael Garcia Rodrigues, que coordenou as investigações realizadas pelo Grupo Especial de Atuação Finalística (GEAF) "Fazenda Volkswagen", o MPT promoveu profunda e exaustiva análise sobre os fatos ocorridos no local nas décadas de 1970 e 1980.

"Os documentos e depoimentos obtidos pela instituição comprovaram as gravíssimas violações aos direitos humanos na fazenda naquele período. Foi constatada a submissão dos trabalhadores à condição semelhante à escravidão por meio de jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho e servidão por dívida", destacou o procurador.

Em 1984, um inquérito policial conduzido no Pará concluiu que havia indícios de trabalho escravo e outros crimes na fazenda. Os empreiteiros contratados foram apontados como responsáveis. Contudo, de acordo com o padre Ricardo Rezende Figueira, que acompanhou de perto as investigações na época e é uma das principais autoridades no tema, houve divergência dentro do próprio processo investigativo. Ele explica: "o Secretário de Segurança Pública divergiu de próprio punho no inquérito. Ele escreveu: se houve trabalho escravo, a empresa era corresponsável."

Também em 1984, foi ajuizado um processo por trabalhadores com apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT), da qual o padre Rezende era coordenador. A Volkswagen foi condenada na ação. Segundo o padre, a CPT foi responsável por coletar depoimentos e promover as denúncias.