Nada de picape de shopping: nova Ford Maverick sabe rodar longe do asfalto

O interior traz recursos como bancos dianteiros e volante com aquecimento, retrovisores aquecidos, teto solar, paddle shift, e painel digital de oito polegadas.

Há, ainda, central multimídia Sync 4 com tela de 13,2 polegadas, som premium B&O, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, carregador de celular por indução e seletor do sistema de tração e de modos de condução.

A versão Tremor conta com um pacote robusto de assistências à condução. No campo da segurança ativa, estão presentes: controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função stop & go, assistente de permanência e centralização de faixa, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas (inclusive em marcha a ré), sistema de frenagem pós-colisão, assistente de partida em rampas e controle automático de descidas. Além disso, o farol alto é automático.

Já dentre os recursos de segurança passiva, a Maverick Tremor oferece sete airbags, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, alerta de colisão frontal e monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado.

O visual também muda: a Maverick Tremor exibe grade exclusiva, detalhes em laranja no exterior e rodas escuras com pneus de uso misto - além disso, traz faróis reestilizados, como nas demais versões da linha 2026.

Para completar o pacote de personalização, a Ford oferece dez opções de cores, com destaque para as inéditas Azul Indianápolis, Verde Fuji e Vermelho Vermont.