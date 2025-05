Hyundai Kona Hybrid chega ao Brasil para brigar com Corolla Cross

O segmento de SUVs híbridos no Brasil acaba de ganhar um novo integrante, e ele parece não ter chegado para fazer figuração. O Hyundai Kona Hybrid desembarca oficialmente no país para ocupar a posição de híbrido pleno no portfólio da marca, trazendo um bom pacote tecnológico, visual futurista e desempenho que promete incomodar concorrentes de peso como Toyota Corolla Cross, BYD Song Pro e Haval H6 HEV.

A chegada do Kona também marca um ponto importante na história da Hyundai no Brasil: ele é o terceiro modelo (e com maior chance de volume) importado diretamente pela operação nacional da marca após o fim do acordo com a Caoa, que até março de 2024 era responsável pela importação e comercialização dos modelos da montadora coreana. Ou seja, agora o controle é total da matriz, o que deve facilitar decisões estratégicas futuras, inclusive no quesito eletrificação.

Sistema híbrido

O novo Kona Hybrid chega ao Brasil em duas versões: Ultimate (R$ 214.990) e Signature (R$ 234.990). Ambas são equipadas com o mesmo conjunto motriz: um motor 1.6 Kappa GDI aspirado a gasolina, atualizado em relação ao usado no Creta (apesar do mesmo nome), acoplado a um propulsor elétrico que, juntos, entregam 141 cv de potência combinada e 27 kgfm de torque. A transmissão é automatizada de dupla embreagem de seis marchas (6DCT), e a tração é dianteira.