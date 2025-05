'Tesla do Nordeste' some e clientes ainda aguardam por motos após 2 anos

Lançada com o sonho de liderar a mobilidade elétrica no Brasil, a Voltz Motors entrou no mercado prometendo motos tecnológicas, silenciosas, conectadas e acessíveis. Mas, em 2025, o que resta da chamada 'Tesla do Nordeste' são milhares de consumidores frustrados, que pagaram pelos veículos e nunca os receberam. A empresa está em recuperação judicial desde novembro de 2023 e, até agora, não retomou nenhuma atividade produtiva.

Segundo os relatórios entregues pela administradora judicial à 3ª Vara Cível do Recife, a Voltz está completamente paralisada: sem funcionários contratados, sem produção nas fábricas e sem fluxo de caixa para honrar dívidas. As lojas estão fechadas e o valor total devido só pela holding ultrapassa R$ 44 milhões.

O UOL Carros entrou em contato com a Voltz e também com o fundador da marca, Renato Villar, mas não obteve resposta. A reportagem também conversou com diversos consumidores que estão há mais de um ano esperando pelos veículos ou pela devolução do dinheiro. A maioria não tem mais esperança de ver o valor de volta. Em comum, todos investiram ao menos R$ 10 mil.