F-150 Tremor: como é e quanto custa nova picape 'extrema' da Ford no Brasil

Mesmo em terrenos cobertos por gelo e lama, o sistema de tração atua de forma transparente, e o chassi reforçado oferece segurança mesmo nos trechos mais técnicos.

Segurança reforçada

Mesmo sendo voltada para uso fora de estrada, a F-150 Tremor não abre mão de um pacote completo de segurança, que a aproxima, inclusive, de SUVs de luxo em termos de tecnologia embarcada.

Dentre os principais recursos de segurança ativa estão a frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, controle de cruzeiro adaptativo com função stop & go, assistente de permanência em faixa com correção ativa da direção, monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado e câmeras 360° com sensores específicos para off-road.

Já no campo da segurança passiva, a estrutura da picape inclui oito airbags, com proteção para todas as fileiras, chassi construído com aços de ultra-alta resistência, reforços estruturais adicionais e sistema Isofix para cadeirinhas infantis.

Preço e concorrência

A F-150 Tremor chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 580 mil, posicionando-se acima da Lariat (R$ 560 mil).