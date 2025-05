Qualquer um pode estacionar? Vaga de carro elétrico vira fonte de discórdia

É o que esclarece o advogado Marco Fabrício Vieira, especialista em direito de trânsito e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

De acordo com o especialista, tal conduta se enquadra no Artigo 181 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro): estacionar em desacordo com a sinalização. É uma infração grave, que prevê multa de R$ 195,23 e até a remoção do veículo.

O mesmo vale para carros elétricos ou híbridos que ocupam a vaga sem estarem em processo de recarga, desde que a sinalização deixe claro que o espaço é exclusivo para esse fim. Caso contrário, o respectivo motorista pode ser autuado por desrespeitar a finalidade da vaga.

Vagas para recarga em espaços privados

Imagem: Huang Zongzhi/Xinhua

Mas e em shoppings, supermercados, garagens de prédios e estacionamentos privados?