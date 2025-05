Invasão chinesa vira destino de fábricas ociosas de montadoras tradicionais

Por que China escolheu o Brasil?

A movimentação das montadoras chinesas não apenas reativa fábricas que estavam abandonadas ou subutilizadas - como também joga luz sobre uma questão incômoda: o Brasil está preparado para competir com uma China altamente produtiva, automatizada e com custos mais baixos?

Para o consultor automotivo Milad Kalume, sim - mas com ressalvas. Ele explica que o Brasil ainda é um mercado estratégico global, figurando consistentemente entre os dez maiores do mundo em volume de produção e vendas. No entanto, Kalume alerta que o mercado interno ainda é limitado.

"Se somarmos as capacidades anunciadas por GWM e BYD, estamos falando de até 200 mil veículos por ano. E isso sem contar Geely e GAC. Mas nosso mercado gira hoje em torno de 2,5 milhões de unidades por ano. Ele cresceu, mas não o suficiente para absorver tudo isso", explica.

E há mais. Com a taxa de juros ainda elevada (14,75% em maio de 2025) e crédito restrito, o potencial de consumo segue amarrado. Kalume lembra que, para um mercado saudável e com geração de lucro para todos os elos da cadeia, o ideal seria uma base de 3,5 milhões de veículos por ano. "Só com juros baixos, crédito amplo e aumento de renda é que isso vai acontecer", diz.

A escolha das chinesas por fábricas já existentes também tem um motivo logístico claro: elas estão localizadas em polos com cadeias de suprimentos já consolidadas, como São Paulo, Paraná, Bahia e Goiás. Isso reduz o custo e o tempo de operação. "É muito mais fácil reativar uma fábrica em Iracemápolis do que montar uma do zero no Acre, por exemplo", brinca Kalume.