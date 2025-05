Por que moto por aplicativo não deve ser proibida, mas você precisa evitar

Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2023, foram registradas mais de 12 mil mortes de motociclistas no Brasil - e, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, os acidentes envolvendo motos têm risco 16 vezes maior de resultar em morte do que os de carro.

Além do risco inerente, há outro fator que me preocupa: o estresse a que esses motociclistas são submetidos. Imagine passar o dia inteiro no trânsito caótico de cidades como São Paulo, acelerando entre carros, desviando de buracos, enfrentando chuva e calor. Depois de horas rodando, a concentração diminui, a exaustão pesa - e é nessa hora que alguém pede uma corrida.

Dito tudo isso, talvez pareça hipócrita que eu defenda a liberação do serviço, mesmo não querendo que nenhum familiar meu use. Mas seria ainda mais hipócrita, com um carro parado na garagem, achar justo que famílias de baixa renda percam uma alternativa mais rápida e barata de locomoção.

Em Salvador, onde moro, o serviço de moto por aplicativo virou febre. Muita gente usa diariamente para ir e voltar do trabalho. É fácil entender o motivo. Enquanto o transporte público obriga o cidadão a perder até duas horas no deslocamento - muitas vezes com baldeações, ônibus lotados e longas caminhadas -, uma moto faz o mesmo percurso em 15 minutos. Com preço acessível e agilidade, o serviço virou uma salvação. Ou, pelo menos, a solução mais viável dentro de uma realidade dura.

E essa realidade escancara problemas estruturais do Brasil: o sucateamento do transporte público, a falta de planejamento urbano e a pobreza que obriga milhões a aceitarem riscos em nome da sobrevivência.

Por isso, a decisão do TJSP deve ser celebrada. Não se trata de incentivar o uso, mas de garantir o direito de escolha. Como bem apontou o juiz Josué Vilela Pimentel, o município não pode simplesmente proibir uma atividade privada regida por leis federais, como a Política Nacional de Mobilidade Urbana. O papel do poder público deve ser regulamentar, fiscalizar e proteger — nunca interditar alternativas viáveis de locomoção para quem mais precisa.