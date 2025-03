SUV chinês a gasolina chega com preço de Creta e porte de Commander

A GAC Motor está se preparando para sua estreia no Brasil e já deu um passo importante para sua chegada. O primeiro lote com cerca de 300 veículos da marca já partiu da China e deve desembarcar no país em abril. Entre as primeiras novidades está o GS4, um SUV médio a gasolina que promete mexer com o mercado ao combinar porte de Jeep Commander com preço de Hyundai Creta.

O GS4 deve ser o modelo mais competitivo da GAC no Brasil Imagem: Reprodução

Segundo uma fonte da marca, o GS4 chegará custando a partir de R$ 170 mil em seu lançamento, valor similar ao do Creta e do VW T-Cross, mas com espaço e tamanho maiores que de modelos como Toyota Corolla Cross e Jeep Compass.