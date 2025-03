'Rolês proibidos' não são exceção de SP e já provocaram até prisões

No Piauí, o monitoramento tem acontecido antes dos eventos acontecerem, e as imagens são usadas para embasar pedidos de prisão e medidas cautelares.

"Se esse evento tivesse ocorrido no Piauí, teríamos pedido a prisão temporária dos organizadores por associação criminosa, além da apreensão dos veículos. Eles se associaram para cometer crimes, então as imagens serviriam como prova", afirma o delegado.

Isso é possível porque a polícia do Piauí não trata esses eventos apenas como infrações de trânsito isoladas, mas como um crime organizado. Ao enquadrar os organizadores como uma associação criminosa, a polícia consegue solicitar prisões temporárias, suspensão de redes sociais e outras sanções antes mesmo que os eventos ocorram.

Além disso, a repressão aos eventos ilegais no Piauí inspirou um projeto de lei que pretende endurecer as punições para quem pratica e divulga manobras perigosas. O texto, proposto pelo deputado Marcos Aurélio Sampaio (PSD-PI), sugere penas de até de três anos para a prática do "grau" e de até 10 anos se resultar na morte de alguém. Também há previsão de prisão de até três anos para quem divulgar as manobras perigosas e de até cinco anos para a participação em eventos com disputa e competição.