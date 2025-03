Fim das oficinas? Como os carros estão aprendendo a se reparar sozinhos

A Ford Ranger permite atualizações de software over-the-air, ou seja, sem ir à concessionária Imagem: Reprodução

A BMW, por exemplo, permite ajustes na central multimídia e no desempenho do motor, enquanto a Mercedes-Benz aplica updates nos sistemas de assistência à condução e eficiência energética. A Ford, com a tecnologia Ford Power-Up, envia correções para melhorar recursos de segurança e entretenimento, e a General Motors faz o mesmo em veículos da Chevrolet, Cadillac e GMC.

Além da conectividade, há avanços na estrutura dos veículos que também visam reduzir a necessidade de manutenção constante. Um dos exemplos mais impressionantes já disponíveis no Brasil é a grade regenerativa do BMW iX. Feita com um material especial que pode "se curar" de pequenos arranhões quando exposta ao calor, essa tecnologia reduz danos estéticos causados pelo uso cotidiano.

O Pneu Pirelli Seal Inside se regenera automaticamente Imagem: Divulgação

Já no setor de pneus, a Pirelli desenvolveu a tecnologia Seal Inside, que permite ao motorista continuar dirigindo mesmo após uma perfuração de até 5 milímetros, sem necessidade de troca. Na prática, o pneu se autorrepara, com uma 'mousse' que sela os furos sem deixar o ar escapar.

O que vem por aí

Outra tendência promissora é o uso de nanotecnologia em tintas automotivas autorregenerativas. Algumas pesquisas já demonstraram materiais capazes de recuperar pequenos arranhões sozinhos quando expostos ao calor ou luz solar, semelhante ao sistema da grade da BMW, o que poderia reduzir a necessidade de retoques de pintura.