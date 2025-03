Likes acima da lei: caos no trânsito vira rotina em busca por engajamento

Infrações que viram entretenimento

O caso mais recente dessa tendência foi o "rolê dos sem topete", um encontro ilegal que reuniu 150 carros em péssimo estado de conservação para percorrer as ruas de São Paulo. Os veículos, muitos sem teto, portas ou até para-brisa, rodavam sem nenhuma segurança e, ainda assim, estampavam na lataria as '@' de seus donos no Instagram. A intenção era clara: viralizar.

A Polícia Militar foi pega de surpresa e conseguiu apreender apenas cinco dos 150 carros. Enquanto isso, os participantes gravavam tudo e zombavam dos agentes nas redes sociais. No fim das contas, quem ganhou mais foram os perfis que cresceram com o escândalo.

Poucos dias antes, outro caso chamou atenção: um influenciador foi flagrado dirigindo um carro-forte pelas ruas da capital paulista. Ele comprou o veículo blindado em um leilão e transformou sua posse em uma série de conteúdos.

Vinícius Carvalho, influenciador que comprou um carro-forte Imagem: Reprodução

O problema? Ele não tinha habilitação para dirigir veículos pesados. Só foi barrado pela polícia porque o carro estava com os pneus carecas. Mas, em vez de um prejuízo, o episódio se tornou mais um atrativo para seu perfil.