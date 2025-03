Seu carro está te vigiando? O que os veículos conectados sabem sobre você

"No Brasil, assim como nos Estados Unidos e em outros países, a disponibilidade desses dados é regida por normas que garantem a privacidade do usuário. No nosso caso, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O cliente precisa autorizar expressamente o uso dessas informações ao contratar o serviço e pode revogar essa permissão a qualquer momento", esclarece.

Além das montadoras, seguradoras podem acessar algumas informações, como a quilometragem rodada, para oferecer planos personalizados. Isso é feito com consentimento. A seguradora pode calcular um preço melhor baseado no uso do veículo, mas o cliente escolhe se quer fornecer esses dados.

Há motivo para preocupação?

A ideia de que os carros conectados estariam espionando os motoristas ganhou força nos últimos anos, em meio a preocupações sobre segurança digital. Mas, segundo Ortolan, esse medo não tem fundamento.

"Quando falamos de um veículo conectado, estamos simplesmente trazendo ele para a 'Internet das Coisas', como acontece com celulares e até mesmo eletrodomésticos inteligentes, como geladeiras que avisam quando um alimento está acabando", compara.

Além disso, ele ressalta que os dados não são personalizados. "Não há um banco de dados onde alguém possa buscar informações específicas sobre uma pessoa. Os dados são impessoais e usados dentro de um contexto específico, seja para diagnóstico, seja para oferecer um serviço ao cliente", explica.