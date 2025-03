Tecnologia contra o crime: como deixar o seu carro à prova de ladrão

Travas físicas

As travas mecânicas podem parecer coisa do passado, mas seguem sendo uma das formas mais baratas e eficazes de dificultar o roubo. Afinal, um ladrão quer agilidade - e uma trava no volante, pedais ou câmbio é um grande obstáculo.

Opções disponíveis:

Trava de volante: impede a movimentação do carro (R$ 100 a R$ 300).

Trava de pedal: bloqueia acelerador e freio (R$ 150 a R$ 400).

Trava de câmbio: impede a troca de marchas (R$ 200 a R$ 500).

Proteção contra roubo de chave presencial

Se seu carro tem partida sem chave, fique atento! Algumas quadrilhas especializadas já possuem tecnologia para clonar esses dispositivos. Nesse golpe, uma dupla de bandidos divide funções.

Funciona assim: o primeiro carrega na mochila um dispositivo que, ao se aproximar, "rouba" o código da chave presencial e o transmite para outro aparelho, que pode ser um smartphone com software específico. Com esse aparelho, o segundo bandido, posicionado ao lado do automóvel, consegue destravar as portas, entrar na cabine e escapar com o carro.