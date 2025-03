Walter Salles foi piloto, teria carrões e já ganhou de Emerson Fittipaldi

A história de Salles nas competições automobilísticas ganhou novos capítulos anos depois, quando ele decidiu se aventurar no automobilismo profissional. Um dos pontos altos de sua carreira foi a vitória nas Mil Milhas de 1996, uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro. Naquela ocasião, formou uma equipe vitoriosa ao lado de Roberto Keller, Roberto Aranha e André Lara Resende no Autódromo de Interlagos.

No entanto, foi no Campeonato GT Brasil de 2008 que Salles teve um de seus maiores momentos, competindo ao lado de Ricardo Rosset, ex-piloto de Fórmula 1, com um Ford GT. Eles conquistaram o vice-campeonato daquela temporada, mas o que realmente ficou na memória foi a vitória de Salles sobre Emerson Fittipaldi em uma das corridas, disputada no autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Fittipaldi, que corria com seu irmão Wilson em um Porsche 997, reconheceu o feito de Salles com um emocionante comentário em suas redes sociais: "E que alegria ver você também brilhar nas pistas, como um campeão do automobilismo, corremos juntos e você chegou na minha frente em Jacarepaguá."

Salles também teve carreira no exterior, e participou de uma temporada do FIA GT3 European ao lado de Thomas Mutsch, também com um Ford GT.

Das câmeras às pistas

Apesar de ter uma carreira sólida nas pistas, o foco de Walter Salles sempre foi o cinema. Com uma carreira reconhecida mundialmente, ele conquistou o prestígio com filmes como "Central do Brasil" (1998), "Linha de Passe" (2008) e "Diário de uma Motocicleta" (2004).