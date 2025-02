Assaltos com motos: como se proteger da onda de crimes que ocorre em SP

1. Insulfilm escuro (dentro da lei)

O vidro mais escuro dificulta a análise do bandido Imagem: Rafael Hupsel/Folhapress

Películas escuras dificultam que criminosos vejam o interior do veículo e avaliem potenciais alvos. Se o assaltante não consegue enxergar o motorista e os objetos dentro do carro, ele pode desistir da abordagem. Como explica Fábio Henriques, o criminoso prefere alvos visíveis. Se ele não vê quem está dentro, pode pensar duas vezes antes de atacar.

É importante lembrar que o uso de películas escuras deve respeitar os limites estabelecidos pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para não comprometer a visibilidade do motorista.

2. Blindagem veicular

Blindagem é a alternativa mais segura para se proteger, mas pode ultrapassar R$ 60 mil Imagem: Divulgação

A blindagem é a opção mais segura, mas também a mais cara. Com valores que podem ultrapassar R$ 60 mil, nem todos podem arcar com esse custo. No entanto, para quem tem condições, esse investimento pode garantir segurança extra, especialmente para quem circula por áreas de risco.