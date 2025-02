Como os carros em Israel são protegidos contra roubos e ataques terroristas

No Brasil, os carros modernos costumam vir equipados com imobilizadores eletrônicos embutidos na chave, que impedem a partida sem o transponder correto. Na prática, a tecnologia não muda muita coisa, pois se o criminoso estiver com a chave do carro, conseguirá dar partida. Já o modelo com teclado numérico, como o usado em Israel, não é comum por aqui.

Apesar disso, é possível encontrar dispositivos similares à venda em sites de compras internacionais por preços a partir de R$ 250. Esses modelos exigem a instalação por um profissional especializado, mas funcionam de forma semelhante ao sistema israelense.

Além dos imobilizadores tradicionais, muitos carros conectados no Brasil já oferecem funcionalidades avançadas de segurança, permitindo que algumas ações sejam controladas remotamente por aplicativos. Entre essas funções, destacam-se os bloqueadores de ignição e os rastreadores GPS com corte de combustível.

Os bloqueadores de ignição permitem que o motorista impeça a partida do carro à distância, diretamente pelo aplicativo da montadora. Essa tecnologia é útil tanto para evitar furtos quanto para situações em que o proprietário deseja impedir o uso não autorizado do veículo.

Já os rastreadores GPS com corte de combustível vão além da simples localização do carro. Além de fornecer a posição em tempo real, alguns modelos permitem o desligamento remoto do motor, dificultando a fuga de criminosos caso o veículo seja roubado.

Essas funções são cada vez mais comuns em carros conectados, oferecidos por diversas montadoras no Brasil, mas também podem ser instaladas em oficinas mecânicas. Modelos de marcas como Chevrolet, Jeep, Volkswagen, Ford e Hyundai já contam com aplicativos que permitem monitorar a localização do carro, travar portas e até acionar alertas de segurança à distância.