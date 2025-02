Pedágio sem cancela terá novo sistema do governo para acabar com calotes

O sistema de pedágio sem barreiras físicas, conhecido como free flow, ainda enfrenta desafios para sua implementação total no Brasil, mas uma nova medida promete facilitar a vida dos motoristas: todas as passagens por pedágios serão integradas em um único sistema digital, permitindo que os condutores consultem e quitem seus débitos, em diferentes rodovias, com mais transparência.

Além disso, a sinalização será padronizada, evitando que os motoristas passem pelos sensores sem perceber, o que era uma das principais reclamações desde a adoção do modelo.

As mudanças fazem parte da Resolução nº 1.013 do Contran, publicada em outubro de 2024, que também ampliou o prazo para pagamento da tarifa de 15 para 30 dias e determinou que todas as cobranças estejam disponíveis na Carteira Digital de Trânsito (CDT), além dos canais das concessionárias.