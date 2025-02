'Quebrar radar só piora': mortes no trânsito seguem crescendo no Brasil

"O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) refez os contratos, e hoje temos radares onde precisam estar, não mais nem menos. Mas a questão é que a fiscalização foi politizada, e isso prejudicou a segurança. Tivemos prefeitos eleitos quebrando radares como se isso fosse positivo. A verdade é que um radar bem posicionado reduz atropelamentos e salva vidas", afirma Catão.

O secretário afirma que a ideia não é arrecadar mais com multas, mas reduzir a velocidade média nas vias. "Nosso foco é a segurança. A gente mudou a abordagem das campanhas para falar diretamente sobre a velocidade, que é um fator de risco determinante. Queremos que as pessoas e os gestores discutam esse tema com seriedade."

Redução até 2030: compromisso ou utopia?

A meta de reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2030 ainda parece distante, e os números mostram que o Brasil segue na contramão desse objetivo. Enquanto em países desenvolvidos a segurança viária é tratada como prioridade, aqui o trânsito continua sendo visto como um problema secundário, sem planejamento adequado e com medidas importantes, mas insuficientes.

Nos países que conseguiram reduzir drasticamente as fatalidades no trânsito, o conceito de "perdoar o erro humano" foi levado a sério. Isso significa criar um sistema viário que minimize as consequências de falhas inevitáveis, seja por meio de ruas mais seguras para pedestres e ciclistas, rodovias bem projetadas para evitar colisões frontais ou veículos equipados com tecnologia avançada para evitar acidentes.

Lá, as regras são rigorosas e respeitadas porque há fiscalização eficiente, mas também porque há alternativas seguras e acessíveis para quem não quer - ou não pode - depender de um carro ou motocicleta.