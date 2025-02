Resto de rico renovado: kit chinês barato 'rejuvenesce' carros de luxo

E essa estratégia não se limita à BMW Série 3. Modelos como BMW X4, X5 e X6, além de alguns Mercedes e Audi, também podem receber esses kits.

Outro exemplo é o Toyota SW4 SRX, que pode ser transformado na versão Diamond - a topo de linha do SUV - com um investimento de R$ 15 mil. Na loja, a diferença entre as duas versões é de R$ 53 mil, mas também adiciona equipamentos internos, como carregador por indução e abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença.

Vale a pena?

A prática divide opiniões. Se por um lado o dono do carro pode ter a sensação de estar dirigindo um modelo atualizado sem gastar centenas de milhares de reais, por outro, há quem veja a iniciativa com ceticismo.

O investimento necessário para um facelift completo não é baixo, e no final das contas, o carro continua sendo o mesmo por baixo da nova roupagem. Mas para quem gosta de "tirar onda" e se sentirá "economizando" no IPVA, essa pode ser a forma mais acessível de rodar com um "zero-quilômetro" - pelo menos na aparência.