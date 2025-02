Mil multas em 1 mês: parar em vaga errada rende 'canetada' até em mercado

Em algumas cidades do Brasil, ainda existe a obrigação da destinação de 2% das vagas para gestantes e pessoas com crianças de colo, mas não é o caso de São Paulo.

Além disso, a legislação prevê o arredondamento de frações para cima, o que garante que, mesmo com poucos espaços, pelo menos uma vaga seja destinada a cada um dos grupos prioritários. Na prática, se uma farmácia, por exemplo, só tiver três vagas, uma delas será para uso geral, uma para PcD e outra para idosos.

As vagas também precisam estar em locais privilegiados, próximas ao acesso principal e sem barreiras físicas que atrapalhem a mobilidade.

Como funciona a fiscalização

A CET realiza operações programadas e também age por meio de denúncias. Qualquer pessoa pode acionar a fiscalização pelo telefone 156 da Prefeitura de São Paulo.

Para ter direito ao benefício, idosos e pessoas com deficiência devem obter a credencial de estacionamento e deixá-la visível no painel do carro.