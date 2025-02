Toyota permite reativação de garantia para clientes que perderam cobertura

A Toyota do Brasil trouxe uma novidade para quem deixou de fazer as revisões na concessionária e, com isso, perdeu a garantia do carro. Com o programa "Toyota 10", lançado recentemente, a marca oferece uma garantia estendida de até 10 anos ou 200 mil km para veículos fabricados a partir de 2020. O que nem todos sabem é que mesmo clientes que haviam perdido o benefício podem reativá-lo.

Se um proprietário deixou de cumprir o plano de revisões dentro da rede autorizada e, por isso, perdeu a cobertura da garantia, agora tem uma nova chance. A Toyota explicou que, nesses casos, é feita uma reavaliação do veículo e troca de peças necessárias. Após essa etapa, se cumpridos os requisitos, o cliente pode voltar a ter direito ao Toyota 10 e aproveitar a extensão da garantia sem custos adicionais.

Isso pode ser vantajoso para quem deixou de frequentar as concessionárias por estar perto do fim da garantia, mas deseja retomar a cobertura e manter o carro protegido por até 10 anos. Segundo a própria montadora, 475 proprietários já conseguiram reativar o benefício, após mais de 13 meses ou 11.000 km sem visitas à concessionária.