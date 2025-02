Fim do carro para PCD? O que mudou nas regras com a Reforma Tributária

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) - Tributo federal

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) - Tributo estadual e municipal

Imposto Seletivo (IS) - Aplicado a bens considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente

Com isso, as PCDs terão um novo teto de R$ 200 mil para isenção parcial na compra de veículos zero quilômetro. Contudo, a isenção total será limitada a R$ 70 mil, abrangendo integralmente os impostos CBS e IBS. Para veículos com valor entre R$ 70 mil e R$ 200 mil, os tributos serão aplicados proporcionalmente sobre a diferença.

"Hoje, não existe nenhum carro por R$ 70 mil no mercado. Esse valor é irreal, e na prática, o benefício se torna quase inexistente", critica Abrão Dib.

Por que a mudança foi feita?

A principal motivação, segundo especialistas, é arrecadatória. O governo alega que houve um crescimento no número de pedidos de isenção, o que aumentou o impacto fiscal. Além disso, há a justificativa de que algumas pessoas estavam obtendo o benefício indevidamente, mesmo sem a real necessidade de um carro adaptado.

Porém, a decisão prejudica milhares de PCDs que realmente precisam do benefício, mas não necessitam de adaptações estruturais para dirigir.