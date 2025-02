Caminhões arqueados: moda perigosa cria 'máquinas de matar' nas estradas

A tendência ganhou força nas redes sociais, onde motoristas postam fotos e vídeos exibindo seus caminhões modificados. Há até competições informais para ver quem consegue levantar mais a traseira do veículo.

"O para-choque do caminhão, que deveria evitar que um carro de passeio entre embaixo do veículo, fica elevado demais. Isso faz com que a cabine do carro vá direto para baixo da estrutura, muitas vezes causando decapitação dos ocupantes", explica o engenheiro Rodrigo Kleinubing.

Um dos casos mais graves ocorreu em 2022, na BR-116, em Curitiba. O empresário Gerson Mattos dirigia atrás do caminhão arqueado do próprio pai, Jetro Mattos, quando colidiu na traseira do veículo. Sua cabine foi parar embaixo da carroceria elevada e tanto ele quanto sua esposa, Patrícia Abreu, morreram no local.

Diante dessa influência digital, a PRF pretende ampliar as campanhas educativas. "Além da fiscalização, estamos estudando ações educativas em parceria com o Inmetro e o Senatran, para conscientizar os motoristas sobre os riscos dessa prática", revela Casati.