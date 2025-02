Radares em SP: governo dobrará fiscalização em estradas estaduais até junho

O estado de São Paulo está prestes a vivenciar uma transformação significativa em suas rodovias estaduais. Até o fim do primeiro semestre de 2025, o número de radares mais que dobrará, passando dos atuais 585 para 1.234 equipamentos.

Essa expansão resulta da instalação de 649 novos radares pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), conforme informações fornecidas ao UOL Carros pelo órgão.

Os novos dispositivos, atualmente em fase final de licitação (Edital nº 145/2023), serão instalados após a assinatura dos contratos com as empresas vencedoras. A previsão é que estejam operacionais ainda no primeiro semestre de 2025.