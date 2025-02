Quebra-molas: por que solução arcaica é desprezada em países ricos

Elas são classificadas em dois tipos principais: as do Tipo A, com altura de 8 cm e largura de 1,50 m, indicadas para vias onde a velocidade máxima é de 30 km/h; e as do Tipo B, com altura de 10 cm e largura de 3,70 m, adequadas para ruas com limite de 40 km/h.

Em ambos os casos, as lombadas devem ser devidamente sinalizadas e sua instalação precisa ser precedida de estudos técnicos. O problema é que essa exigência nem sempre é seguida. Em outros casos, por conta de uma falta de atitude do poder público, a própria comunidade faz a instalação do quebra-molas, uma prática comum, porém ilegal.

Mais atrapalha do que ajuda?

Além da falta de padronização, lombadas mal projetadas podem gerar impactos negativos como danos aos veículos, aumento do consumo de combustível e da poluição e interferência no tráfego de emergência.

"O problema é que muitas vezes as prefeituras ou até os próprios moradores instalam os quebra-molas sem critério técnico, gerando lombadas muito altas, mal sinalizadas e perigosas", alerta Robson Costa, coordenador dos cursos de Engenharia e especialista em Mobilidade Urbana da Estácio. Ele destaca ainda que a falta de respeito às normas pode tornar esse recurso um risco, principalmente para motociclistas, que podem sofrer acidentes graves caso a sinalização seja deficiente.

A ampla utilização desse método no Brasil está diretamente ligada ao seu baixo custo e à dificuldade de fiscalização do trânsito.