Custa caro ser raiz: câmbio manual vira item de luxo e motivo de ostentação

Eles não morreram: SUVs manuais ainda existem

Se no mundo dos esportivos o câmbio manual virou um artigo de luxo, nos SUVs ele se tornou uma raridade. Com o crescimento da tecnologia e do conforto nos utilitários, a maioria das marcas optou pelo automático. Mas ainda há resistência - e algumas opções para quem faz questão de trocar de marcha no braço.

Renault Kardian Evolution Manual Imagem: Divulgação

O Renault Kardian, por exemplo, é uma das grandes surpresas do segmento. Equipado com um motor 1.0 turbo de 125 cv e 22,4 kgfm de torque, ele se destaca pela opção de transmissão manual de seis marchas, que entrega uma condução ágil e muito mais divertida.

O câmbio bem escalonado e o motor turbo fazem com que ele tenha um comportamento mais esperto do que as versões automáticas. Além disso, é uma das opções mais acessíveis entre os SUVs compactos, partindo de R$ 106.990.

Outro modelo que teve uma opção manual lançada recentemente foi o Citroën Basalt, equipado com um motor 1.0 Firefly de 75 cv e um câmbio manual de cinco marchas. A tendência, no entanto, é que os SUVs manuais fiquem cada vez mais raros.